Fast 70 Millionen Euro für Behindertenhilfe

Infotage in den Bezirken

Eine deutliche Aufwertung des Service sei bereits mit der Etablierung der Servicestelle für Menschen mit Behinderungen gelungen. Ab sofort werden auch Infotage in den Bezirken angeboten. Der nächste Termin findet am 11. April von 8 bis 16 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See statt. Info: 057/600-2121.