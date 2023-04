Thiem kann‘s doch noch ++ Rapid sieht Titelchance

Dominic Thiem beendet eine lange Durststrecke gegen seinen Freund Sebastian Ofner, Rapid möchte mit einem Sieg in das ÖFB-Cup-Finale und Jakob Pöltl surft in der NBA mit den Toronto Raptors weiter auf der Erfolgswelle - das und noch mehr sind heute Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Michael Tiroch am Mittwoch, dem 5. April.