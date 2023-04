1995: Konsum-Pleite - Untergang des „roten Riesen“

1995 schlitterte der „Konsum“, Österreichs größter Handelskonzern, in die Insolvenz. Ende März des Jahres wurde der damalige Chef des Unternehmens, Hermann Gerharter, beim Handelsgericht vorstellig. Wenig später, am 5. April 1995, begann das Ausgleichsverfahren. Der angehäufte Schuldenberg betrug rund 26 Milliarden Schilling: es handelte sich damit um eine der größten Pleiten in der Geschichte der 2. Republik. Das ganze Land stand unter Schock: 700.000 Genossenschafter und über 15.000 Mitarbeiter waren vom Untergang des Riesenkonzerns direkt betroffen.