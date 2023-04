2005: Das BZÖ spaltet sich von der FPÖ ab

2002 zerstreitet sich die Freiheitliche Partei im steirischen Knittelfeld, doch das Chaos im dritten Lager kommt damit zu keinem Ende. Zwar regiert die FPÖ nach den vorgezogenen Neuwahlen mit der ÖVP weiter und stellt mit Hubert Gorbach den Vizekanzler, doch der Partei steht nur drei Jahre nach dem Zerwürfnis von Knittelfeld die nächste Spaltung bevor: Denn am 4. April 2005 kehren ranghohe Mitglieder der FPÖ ihrer Partei den Rücken zu. Obfrau Ursula Haubner, Haiders Schwester, erklärt ihren Rücktritt und wechselt mit der Parteispitze in das neu gegründete Bündnis Zukunft Österreich, kurz BZÖ. Tags darauf schließt sich auch der Rest des freiheitlichen Klubs mit großer Mehrheit dem BZÖ an. Chef der neuen Partei wird Jörg Haider.