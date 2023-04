„Pfiat eich!“ - Lebzelter lässt Rollladen runter

In der beliebten Konditorei verführen Schaumrollen, Cremeschnitten, Punschkrapfen. Ehefrau Gerhild Stöckl bedient die Gäste in dem Lokal, das heute noch das Flair der Sechzigerjahre versprüht. Das Ehepaar ist sich einig: „Das ist noch so charmant wie es einst war, die Einrichtung hat noch der Vater anfertigen lassen.“ Die Besucher genießen ihren Kaffee und die Mehlspeisen heute noch so wie in den vergangenen Jahrzehnten.