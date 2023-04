Familienfreundliche Vereine werden gesucht

Wie werden die Sieger ermittelt?

Nach dem 14. Mai werden alle Einsendungen gesichtet und von 29. Mai bis inkl. 11. Juni 2023 geht es dann in die Votingphase und um einen Platz in den Top 10. Einmal täglich können Sie auf krone.at/familienamball für Ihren Favoriten abstimmen. Parallel dazu führt auch eine Jury aus Vertretern des OÖFV, des Familienreferats, der „OÖ-Krone“ und LT1 eine Bewertung durch. Am Ende werden beide Ergebnisse zusammengeführt und in der Kalenderwoche 24 steht fest, welche Vereine sich einen der begehrten Top 10 Plätze gesichert haben.