Mord an Mutter im „verfluchten Ort“ Strasshof

Muttermord - Leiche in Bettzeuglade

Am 1. September 2014 tötete ein 22-Jähriger seine Mutter mit 36 Messerstichen. Nach der Bluttat verpackte der Student die Leiche der 44-jährigen Sabine W. in einer Folie, versteckte sie in einer Bettzeuglade und flüchtete per Flugzeug in die USA. Sieben Wochen danach wurde er in Oregon ausgeforscht und verhaftet.