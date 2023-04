Raubende Cousins müssen zum Anti-Gewalt-Training

Für das Opfer (15) war der brutale Überfall in Wels nicht ohne Folgen geblieben, er setzte ihm neben den körperlichen Schmerzen auch psychisch zu. Dem aus Krenglbach stammenden Schüler waren am 20. Februar im Welser Energie-Park unter massiver Gewalteinwirkung Ersparnisse in Höhe von 860 Euro geraubt worden, die er zur Bank bringen wollte.