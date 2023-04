Ex-Frau die Tat gestanden und sie dann bedroht

Das Motiv des mutmaßlichen Mordes an einem Bosnier (40) Freitagfrüh auf offener Straße in Marchtrenk dürfte auf Eifersucht zurückzuführen sein. Der Hauptverdächtige, ein in Hörsching lebender Montenegriner (40), ging offenbar davon aus, dass der in Traun lebende Arbeitskollege ein Liebesverhältnis mit seiner Ex-Frau hatte. Ein Verdacht, der für den Bosnier leider tödlich endete.