Pleite gegen Letzten! Linz patzt im Titelrennen

Der GAK liegt nach einem 3:2-Sieg beim zweiten Team von Sturm Graz in Kapfenberg nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenduo. Der Sechste Amstetten kam gegen Rapid II über ein torloses Remis nicht hinaus. Zum ersten Mal fielen in diesem Duell in der Liga keine Tore. Der Siebente FAC kassierte bei Vorwärts Steyr eine 0:1-Niederlage, nach der die Oberösterreicher an Sturm vorbeizogen und die Abstiegsränge mit einem Punkt Vorsprung verließen. Neues Schlusslicht ist vorerst Kapfenberg, das am Samstag bei Liefering antritt.