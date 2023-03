Arbeiterkammer kaufte Integra-Anteile von Dowas

Die Beratungsstelle Dowas hat ihre Anteile am Sozialunternehmen Integra verkauft - Käufer ist die Vorarlberger Arbeiterkammer (AK). Diese hat nun noch einige Wochen Zeit, den Kaufbetrag von einem Euro zu begleichen. Der Deal ging am Freitag in Feldkirch über die Bühne. Somit hält die AK nun knapp 75 Prozent statt wie bisher nur 38. Zudem wurde Patrick Breuss als neuer Geschäftsführer von Integra bestellt.