Wolfsberger AC gegen die SV Ried - ab 17 Uhr LIVE

Trotzdem versprach Senft, dass sich sein Team nicht verbarrikadieren werde. „Wir werden unsere Jungs so einsetzen, dass wir unsere Offensivqualitäten in Tore ummünzen können. Wir haben im letzten Spiel gezeigt, dass wir uns gegen den WAC ein Chancenplus erarbeiten können.“ Nur auf Angriff dürfte der Jungtrainer seine „Wikinger“ aber nicht polen. „Es liegt an uns, dass wir die Spielfreude des WAC im Keim ersticken. Das wird die Basis für dieses Spiel sein, weil wir in der vergangenen Runde gesehen haben, welche spielerischen Qualitäten diese Mannschaft hat.“