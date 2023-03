Selenskyj: „Wir werden das niemals vergessen“

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat an die Kriegsverbrechen erinnert. „Der Anblick von Massengräbern und Leichensäcken, die auf dem Boden aufgereiht waren, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt“, sagte sie am Freitag in einer Videobotschaft. Sie war nach der Befreiung der Stadt selbst im Frühjahr 2022 an den Ort des Geschehens gereist.