11.000 Kinder sind 2022 spurlos verschwunden

Asylsuchende werden bei eisigen Temperaturen in unbeheizten Zelten untergebracht, Tausende minderjährige Geflüchtete verschwinden, Journalisten werden an ihrer Arbeit gehindert und Menschen werden vom Zugang zu Sozialleistungen ausgeschlossen - der Jahresbericht von Amnesty International beklagt zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in Österreich. „Österreich steht derzeit an einem Wendepunkt“, warnt die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Annemarie Schlack, im krone.tv-Talk mit Jürgen Winterleitner. „Welche Richtung wir jetzt einschlagen, wird die nächsten Jahrzehnte bestimmen.“