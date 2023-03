Deutschland: Doppelnamen ohne Bindestrich geplant

Wer sich in Deutschland für einen Doppelnamen entscheidet, soll künftig nicht mehr zum Einfügen eines Bindestrichs gezwungen werden. Diese und weitere Änderungen sieht der Entwurf für das neue Namensrecht hervor, den Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt hat. In Österreich ist das aktuell nicht möglich.