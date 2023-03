Gedeon Burkhard: So läuft es zu dritt im Bett

Gedeon Burkhard spielte von 1998 bis 2001 in der beliebten TV-Serie „Kommissar Rex“ mit. Außerdem war er in zahlreichen weiteren TV-Rollen zu sehen - unter anderem in „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“, „Forsthaus Falkenau“, „Ein Fall für zwei“ oder „Um Himmels willen“. Zudem spielte Burkhard in zahlreichen Fernsehfilmen mit, war unter anderem Star in mehreren „Rosamunde Pilcher“ und „Inga Lindström“-Verfilmungen sowie in Kinderfilmen wie „Ostwind - Der große Orkan“ oder „Die drei ??? - Erbe des Drachens“.