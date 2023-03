Tödliche Algenpest: Der braune Fluch der Karibik

In der Karibik wütet ein riesiger, klebriger Teppich aus Braunalgen. Die sogenannte Golftange stößt Schwefelwasserstoffe aus und verrottet als ekelhafte Masse an den Urlauberstränden. Die Pest tötet Fische und Schildkröten und bedroht den Tourismus. Wer Schuld an dieser außer Kontrolle geratene Plage hat und was der Ausweg sein kann, schildert diese Reportage von der mexikanischen Halbinsel Yucatán.