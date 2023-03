PlayStation-Hit erntet am PC Technik-Shitstorm

„Größtenteils negativ“ - so fällt das Fazit Tausender PC-Spieler aus, die „The Last of Us Part 1“ auf Steam erstanden und Rezensionen dazu verfasst haben. Dabei stören sich die Spieler nicht an der erwiesenermaßen packenden Story des Endzeit-Abenteuers, in dem die Spieler ein ungleiches Duo durch eine Schwammerlzombie-Apokalypse führen.