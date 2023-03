Frau erhielt bis zu 60.000 Euro Schlepperlohn

Festnahme bei Einreise

Doch im Oktober des vergangenen Jahres war damit Schluss. Als sie wieder einmal mit einem Klein-Lkw voller illegaler Migranten am berüchtigten „Schlepper-Hotspot“ in Neckenmarkt über die Grenze nach Österreich fuhr, klickten für S. die Handschellen. Seither sitzt die Frau in Untersuchungshaft, wo sie in wenigen Wochen wohl auch ihren 55. Geburtstag „feiern“ wird - ganz allein, ohne ihre Familie.