Klassenzimmer kämpfen mit vielen Baustellen

Gesuchte Fächer: Physik, Chemie, Musik

Windisch will diesen angehenden Lehrern keineswegs die Befähigung absprechen, sieht allerdings kritisch, dass nicht voll ausgebildete Kräfte die Schüler unterrichten, um personelle Lücken zu stopfen. „Es reicht nicht, einfach jemanden in die Klasse zu stellen. Es muss ausgebildetes Personal sein“, so Windisch. Doch es fehlt an Personal. Besonders in den Mittelschulen sei der Bedarf hoch. Es brauche Chemiker, Mathematiker, Musiklehrer und Physiker. Doch der Beruf des Lehrers habe an Attraktivität verloren.