Mann raste in Wien berauscht in Menschengruppe

Geladene Pistole in Kinderwagen geworfen

„Ich brauchte keine Waffe, aber ich hatte einfach Lust, eine zu tragen. Ich hab sie neu bekommen und daher in die Luft geschossen“, erinnert er sich vage. Die Wega rückte an, Demir verschanzte sich in einem Gebäude, warf die geladene Pistole weg. „Im Haus wurde in einem Kinderwagen die Schusswaffe aufgefunden“, führt ein Revierinspektor aus. Auch er bekam sein Fett ab: Als der Täter fliehen wollte, verletzte ihn dieser am Fuß.