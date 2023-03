Trauer um Schlager-Legende Mandy von den Bambis

Große Trauer herrscht in der österreichischen Schlagerszene, denn das Gesicht der „Bambis“ Georg Oswald verstarb in der Nacht zu Dienstag in Wien. Oswald prägte mit seiner Schlagergruppe ganze Generationen. Besonders die einfühlsamen Hits der „Bambis“ sorgte für zahlreiche Auszeichnungen und wurden zu Evergreens.