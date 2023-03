Hochexplosiver Sprengstoff in Wien gefunden

In Wien-Donaustadt kam es am Montag zu einem Großeinsatz in einem Garten eines Einfamilienhauses, da in dem dortigen Erdreich hochexplosiver selbst hergestellter Sprengstoff vermutet wurde. Stammen soll der Tipp von einem im Sommer 2021 festgenommenen Mann. Der 46-Jährige war Inhabers des Einfamilienhauses nahe der Kirschenallee. Ihm war eine selbst gebaute Rohrbombe in der Hand detoniert.