Forscher entdecken auf Insel bizarre Plastikfelsen

Plastikfelsen „Symbol des Anthropozäns“

Die Plastikfelsen lassen für sie und ihr Team nur einen Schluss zu, sagt die brasilianische Geologin der Nachrichtenagentur AFP: „Dass Menschen jetzt in geologische Prozesse wie etwa die Entstehung von Felsen eingreifen, die früher vollkommen natürlich abgelaufen sind“. Diese Plastikfelsen werden „als Symbol des Anthropozäns“ in die Geschichte eingehen - also als Symbol einer geologischen Ära, die vom Menschen bestimmt ist, fügt sie hinzu.