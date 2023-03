Keine Niederschläge mehr bis Mitte der Osterwoche

Vom Wetter in den kommenden Tagen hängt viel ab. Noch gibt es in vielen Bezirken Kärntens ein striktes Feuerverbot, weil aufgrund der Trockenheit Brandgefahr besteht. Sind die Osterfeuer heuer in Gefahr? Die „Krone“ fragte beim Wetterdienst UBIMET nach, mit welchem Wetter die Kärntnerinnen und Kärntner in den kommenden Tagen rechnen müssen: