Weiterhin offene Fragen nach Leichenfund in Enns

Sturz mögliche Ursache

Mit einem Ergebnis der Leichenschau ist vermutlich erst in den kommenden Tagen zu rechnen. Dann soll die Frage nach der Todesursache aber final geklärt sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau bei einem morgendlichen Spaziergang in die eiskalte Enns stürzte. Wie berichtet, wurde die 78-Jährige am Samstag gegen 10 Uhr rund 200 Meter unterhalb der Ennsbrücke mitten im Fluss, mit dem Kopf nach unten treibend, vorgefunden. Die Seniorin dürfte da aber bereits eine Stunde in der Enns gelegen sein. Feuerwehrleute bargen die Frau, doch sämtliche Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte blieben erfolglos.