Im Rausch Nachbarn bedroht und Türe beschädigt

Ein 25-Jähriger hat am Samstag in der Früh die Wohnungstüre seines Nachbarn in Wien-Liesing massiv beschädigt und den Mann in der Folge auch noch mit einem Messer bedroht. Grund für die Tat dürften Streitigkeiten gewesen sein. Als die Polizei eintraf, versuchte der Verdächtige, die Tatwaffe zu verstecken, allerdings nicht sehr erfolgreich.