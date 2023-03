Weltstar Andrea Bocelli kommt nach Klagenfurt

Neben dem Stadion-Großkonzert in Klagenfurt stehen in Österreich noch am 17. November ein Termin in der Wiener Stadthalle D fest sowie weitere fünf Stationen in Deutschland und der Schweiz. Karten für das Konzert-Highlight, präsentiert von der „Krone“, gibt es noch in jeder Kategorie online bei oeticket.com. Einige Sektoren sind jedoch schon sehr stark gebucht.