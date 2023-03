Österreicher für Deutschen Filmpreis nominiert

Gute Chancen für „Im Westen nichts Neues“

Am häufigsten nominiert ist der vierfache Oscarabräumer „Im Westen nichts Neues“, und zwar gleich in zwölf Kategorien. Der Film über den Ersten Weltkrieg ist unter anderem als bester Spielfilm vorgeschlagen, wie die Deutsche Filmakademie in Berlin am Freitag bekannt gab. Schauspieler Felix Kammerer ist als bester Hauptdarsteller im Rennen. Das Drama „Das Lehrerzimmer“ kommt auf sieben Nominierungen, unter anderem ebenfalls als bester Spielfilm. Darin erzählt Regisseur Ilker Çatak vom Streit an einer Schule, der außer Kontrolle gerät.