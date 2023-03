So sehen die schlauesten Köpfe der Linzer Uni aus

Die ausgezeichneten Absolventen

Bestätigt fühlt sich Anna Hössinger-Kalteis. „Die Auszeichnung ist für mich eine große Ehre und zeigt mir, dass es die richtige Entscheidung war, Kunststofftechnik zu studieren“, so die 30-jährige gebürtige Riederin. In ihrer Doktorarbeit „Modelling and Simulation of Cellular Materials for Engineering Applications“ beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von Simulationsmodellen von Schäumen unterschiedlicher Dichten. Diese Modelle können unter anderem dafür verwendet werden, die mechanischen Eigenschaften (z.B. das Druckverhalten) eines Schaums virtuell zu bestimmen.

Stolz zeigt sich auch Christian Motz, der sich unter dem Titel „Statistics Aided Self-Interference Cancellation for LTE-A/5G Transceivers“ mit der Beseitigung von Störungen bei Handysignalen beschäftigt hat. „Ein bisschen Glück gehört dazu, jetzt fällt eine Last ab“, so der begeisterte Fotograf.

Auch Thomas Paireder hat sich mit Handy-Störungen beschäftigt. Seine Arbeit „Nonlinear Interference Cancellation in LTE-A/5G RF Transceivers“zeigt, wie man durch effiziente Algorithmen Störungen unterdrücken kann. „Es ist ein überwältigender Moment“, so Paireder, der in Haidershofen in Niederösterreich lebt.

„Data Analysis and Error Analytics in Large-Scale Heterogeneous Software Systems“lautete die Doktorarbeit von Andreas Schörgenhumer. Dabei geht es um Datenanalyse zur Erkennung und teilweise auch Vorhersage von diversen Problemen und Mustern in großen, unterschiedlichen Softwaresystemen. Er bedankt sich vor allem bei Freunden und Familie. „Auf ihre Unterstützung konnte ich mich wirklich das ganze Studium über verlassen!“

Dominik Wieland hat unter dem Titel „Electrochemical H 2 O 2 production using immobilized organic catalysts“ promoviert. Dabei hat er sich mit derUmwandlung von elektrischer Energie und Sauerstoff in Wasserstoffperoxid beschäftigt, was für die chemische Industrie von Bedeutung ist. „Die Auszeichnung bestätigt, dass sich mein jahrelanger Einsatz gelohnt hat“, so Wieland.