Lärm störte: Nachbar zog Stecker der Kühlanlage

Gegen 20.45 Uhr erhielt der Betreiber eines Gastronomiebetriebs in Ferlach eine Alarmmeldung über sein Mobiltelefon, dass etwas in seinem Lokal nicht stimmte. Die Kühlanlage wurde abgeschaltet. „In der Tiefkühleinheit befanden sich Fischprodukte im Wert von mehreren zehntausend Euro, die eine Nacht ungekühlt nicht überleben würden“, so die Polizei.