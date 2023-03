Nervenaufreibende 5 Minuten bis zum Förder-Glück

Nächste Runde im Juni

Für all jene, die gestern weniger Glück hatten, ist noch nicht aller Tage Abend. Anträge von Privaten, die bei der EAG-Abwicklungsstelle nicht zum Zug kommen, werden automatisch an die Förderschiene des Klima- und Energiefonds weitergeleitet. Außerdem stehen am 14. Juni, am 23. August und am 9. Oktober weitere Fördercalls auf dem Programm.