Gauner gaukeln Sexvideos in Erpresser-Mails vor

Besonders brisant: In den E-Mails wird den Empfängern, die in den meisten Fällen sogar mit dem richtigen Namen angesprochen werden, sogar vorgeworfen, pädophil zu sein. „Ich weiß von Ihrem sexuellen Interesse an kleinen Kindern“, behaupten die Cyber-Erpresser und drohen, vier aufgezeichnete Beweisvideos an alle Kontakte zu schicken, falls nicht innerhalb einer Woche 5000 Euro in Form von Bitcoins überwiesen werden.