Polizist irrtümlich getötet: Ausbildner angeklagt

Was in Polizei- und Juristenkreisen vermutet wurde, ist nun eingetreten: Jener 39-jährige Ausbildner, der im September des Vorjahres bei einem Training in den Kellerräumen der Landespolizeidirektion Steiermark einen Kollegen (27) irrtümlich erschossen hat, muss sich vor dem Strafrichter verantworten. „Der Polizist übernimmt die volle Verantwortung. Es wurde ein Strafantrag wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung eingebracht“, sagt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.