Klebstoff-Verbot für Klimaaktivisten in München

Nicht alle halten sich an Verbot

Wie viele sich daran halten werden, ist fraglich. Erste Verstöße gegen das Klebstoff-Verbot gab es bereits. So hatten zwei Mitglieder der Letzten Generation am 14. März an einer Verkehrsblockade teilgenommen und waren dabei mit Klebstoff erwischt worden. Einer hat daraufhin eine Protestaktion auf Twitter gestartet, weil er nun 1000 Euro zahlen soll. Insgesamt sind sowohl diese beiden als auch fünf weitere Personen mit dem Verbot belegt.