Getränke „schwarz“ verkauft: Millionenstrafe

Fast zehn Jahre lang - also von 2009 bis 2018 - hat ein Pinzgauer Getränkehändler laut Anklage mehrere Betreiber von Bars und Apres-Ski-Lokalen „schwarz“ beliefert und damit die Finanz um rund 4,2 Millionen Euro an Steuern gebracht. Der Staatsanwaltschaft nach habe das Unternehmen Teile der regulären Getränke-Lieferungen nicht in der Buchhaltung erfasst. Umgangssprachlich handelt es sich um Schwarzverkäufe.