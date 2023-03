Wettlauf mit der Zeit: Alaba trainiert individuell

Das österreichische Nationalteam hat am Dienstag in Windischgarsten sein erstes Training in diesem Jahr absolviert. Die kurze Einheit auf dem Trainingsplatz des Hotel Dilly verfolgten rund 500 Schaulustige. Fast die halbe Mannschaft war nur zum Schreiben von Autogrammen erschienen, die Arbeit auf dem Platz dauerte keine 45 Minuten. Am längsten werkte Kapitän David Alaba - allerdings nur individuell.