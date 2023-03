Pakt mit FPÖ in NÖ: „ÖVP übt sich in Populismus“

„Die internen Streitigkeiten um die künftige Parteiführung haben früher eher in der ÖVP und nicht wie derzeit in der SPÖ stattgefunden. Doch bei der Volkspartei übt man sich nach den schlechten Ergebnissen bei der Landtagswahl in NÖ hingegen eher in populistisch anmutenden Koalitionsvereinbarungen mit der niederösterreichischen FPÖ“, so krone.tv-Infochefin und Innenpolitik-Expertin Katia Wagner bei einem ausführlichen Polit-Talk mit Moderator Gerhard Koller.