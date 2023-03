Mann hortete über 170.000 Fotos von Minderjährigen

Die gute Nachricht vorweg: Der geständige Täter ist bereits in Therapie. Der 33-jährige Oberösterreicher hatte sich über einen längeren Zeitraum mehr als 170.000 Fotos und fast 50.000 Videos von Kindern verschafft. Deshalb musste er sich am Dienstag vor dem Landesgericht in Linz wegen pornographischer Darstellung Minderjähriger verantworten. Zudem war der österreichische Staatsbürger der Sachbeschädigung und des Diebstahls angeklagt.