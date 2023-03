Wenn sich das Strampeln gleich mehrfach lohnt

Die Radsaison ist eröffnet, nun auch ganz offiziell: Am Montag gaben Gesundheitsminister Johannes Rauch und Umweltministerin Leonore Gewessler in der Bundeshauptstadt den Startschuss zur Bewusstseinsbildungsaktion „Österreich radelt.“ Zum Pressetermin angereist waren beide Politiker übrigens - wie könnte es anders sein - am Drahtesel. Auch in Vorarlberg wurden alle Radler dazu eingeladen, sich der Aktion anzuschließen. Landesrat Daniel Zadra (Grüne) fand sich zu diesem Zweck im BG Blumenstraße in Bregenz ein. Das Gymnasium macht schon seit vielen Jahren bei dem Wettbewerb mit, um Kids und Jugendlichen das Radeln näherzubringen.