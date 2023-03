Baukultur: Initiative für Erhalt von Streckhöfen

Projekte werden prämiert

Viele Streckhöfe werden deshalb mittlerweile renoviert. Um diese positive Entwicklung weiter zu fördern, vergibt das Land Burgenland wieder einen Sonderpreis. Prämiert werden Projekte zum Erhalt der Hofbauten, die in den vergangenen Jahren umgesetzt worden sind. „Streckhöfe sind typisch für das Burgenland und prägen noch in vielen Dörfern das Ortsbild“, erklärt Vize-Landeschefin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Durch diese Initiative soll diese traditionelle Baukultur auch in Zukunft erhalten bleiben.