Prima la musica: Goldregen für die jungen Künstler

Und als große Wertschätzung für die Talente von sechs bis 18 Jahren war die Creme de la Creme der Kärntner Musikszene Bernhard Zlanabitnig von den Musikwochen Millstatt, der Vizerektor der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik Jakob Gruchmann-Bernaus, Stefan Süssenbacher vom Kärntner Blasmusikverband, CMA-Chefin Marion Rothschopf, Musik der Jugend-Bundesfachbeirat Johann Brunner, Karl Schager vom Verein der Freunde der Musikschule und viele weitere vertreten. Aber auch Bischof Josef Marketz, ist an seinem Namenstag gekommen, um die Leistungsschau der Talente, die einige musikalische Kostproben auf die Bühne brachten, zu genießen: „Es ist etwas Besonderes dabei zu sein, wenn so junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre Talente zu präsentieren. Das wird mir wie allen, die heute hier sind, in dieser schweren Zeit sehr guttun.“