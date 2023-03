Vergewaltigung - Zeuge verfolgte den Verdächtigen

In Wien-Brigittenau soll eine 26-jährige Frau am Weg nach Hause von einem 24-Jährigen vergewaltigt worden sein. Bereits in der U-Bahn soll sie von dem unbekannten Mann aufdringlich angesprochen und belästigt worden sein. Als sie einen Fahrgast um Hilfe bat, verschwand der Mann und sie wechselte in einen anderen Teil der Garnitur. Kurz darauf stieg sie bei der U-Bahn-Station Jägerstraße aus, als plötzlich der Mann wieder auftauchte, sie attackiert und vergewaltigt haben soll.