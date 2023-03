US-Präsident Biden will Manager härter bestrafen

Wie angespannt die Situation im US-Bankensektor zuletzt war, zeigte sich am Donnerstag an Daten der Notenbank. In den sieben Tagen bis 15. März gab die Fed über ihr als Diskontfenster bezeichnetes Programm zur Notliquiditätsversorgung die Rekordsumme von 152,85 Milliarden Dollar (rund 144 Mrd. Euro) an Finanzinstitute aus. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 111 Milliarden Dollar (in etwa 104 Mrd. Euro) aus der Finanzkrise 2008 übertroffen.