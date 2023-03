Wolff: „..., dann ist der WM-Zug auch abgefahren“

Mercedes-Teamchef im Gespräch mit Sky: „Wir sind jetzt vor dem zweiten Rennen. Eine Rennsaison so früh abzuschreiben, ist sicher falsch. Aber im Moment ist der Rückstand gewaltig!“ Seine Erklärung: Die Entwicklung des Autos ging in die falsche Richtung. „Jetzt wissen wir aber wenigstens, was wir tun müssen.“ Aber der Wiener sagt auch: „Wenn wir es nicht schaffen, die Lücke in den nächsten vier, fünf Rennen zu reduzieren, dann ist der WM-Zug auch abgefahren!"