Schwarz-Blau: Mikl-Kickl-Pakt als Zeitenwende

Ex-Ministerin tritt aus ÖVP aus

Ex-ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky kündigte an, nun aus der Partei auszutreten: „Der 17.3.2023 ist der Tag an dem die ÖVP NÖ das schafft, was Sebastian Kurz nicht geschafft hat.“ Doch hat der Machterhalt alle Bedenken beiseite geschoben, sagt Politikberater Thomas Hofer, der eine Vorbildwirkung für die Regierungsbildung nach den Nationalratswahlen als realistisch erachtet.