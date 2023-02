Real Madrid lädt Nachwuchs-Kicker zu Turnier

Real Madrid-Legende empfängt die Teilnehmer

Die 6-tägige Reise (Ankunftstag Sonntag - Abfahrt am Freitag) gilt nur für Kinder mit der Spielberechtigung für U10, U12 und U14. Inkludiert sind etwa: Aufenthalt in einem renommierten 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, Shuttle-Service vom Hotel zum Trainingsgelände, Snacks und Wasser für die Spieler während der Spieltage, medizinische Betreuung, vier gemeinsame Abend-Events samt Essen, Treffen mit einer Real Madrid-Legende - im Vorjahr war dies Iker Cassilas -, Besuch des Stations Santiago Bernabeu samt Zugang zum Museum und zur imposanten Trophäenhalle, Madrid-Sightseeing-Tour sowie ein Real Madrid-Dress für das Turnier plus Turnier-Shirt und Medaille.