Dieselskandal: Jetzt ist der EuGH am Zug

Strafschadenersatz für VW, wie in den USA?

Was aber nun mit den rund 15.000 Klägern alleine in Österreich passiert, könnte bald geklärt sein. Am kommenden Dienstag entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) über Schadensersatzansprüche im VW-Skandal. Laut Anwalt Michael Poduschka steht beim EuGH auch eine empfindlich höhere Strafe im Raum in Form eines Strafschadenersatzes. Die Taktik des Konzerns, eine Entscheidung hinauszuzögern, hat also anscheinend ein Ende.