Müssen Millionen Autos wieder in die Werkstatt?

Das Verwaltungsgericht in Schleswig, Deutschland, stuft diese „Lösung“ nun als illegal ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sollte der Volkswagen-Konzern auch in einer möglichen Berufung scheitern, müsse die illegale Abschalteinrichtung korrigiert werden. Also könnte es für Millionen Dieselautofahrer zumindest in Deutschland wieder heißen: ab in die Werkstatt! Und das natürlich auf Kosten des Herstellers.