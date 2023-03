Atemschutz-App verschafft Feuerwehren mehr Luft

Strukturierter und einfacher

„Normalerweise schreiben wir händisch mit. Das endet dann meist in einem Durcheinander, das wir bei der Eingabe ins Feuerwehr-System wieder entwirren müssen. Jetzt drucken wir am Schluss eine übersichtliche Liste aus und übertragen sie“, ist Zwettls Feuerwehrchef Matthias Hahn sehr zufrieden. Die jungen Entwickler sind selbst bei kleineren Wehren der Region Mitglied und freuen sich, dass ihre Idee so gut ankommt. Erste Gespräche dazu gab es Anfang Juli des Vorjahres, nun wird die App eingesetzt. „Uns hat es großen Spaß gemacht, etwas Sinnvolles entwickeln“, sagt Grünstäudl.